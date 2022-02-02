Министерство образования и науки не признает результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс.

Об этом в комментарии Укринформу сказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

— Признать выборы, проходившие не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в учреждении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы пригласили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел эту урну или на соседней улице, или на строительной площадке. Урна была разбита, вернули ли они ту или другую — многие вопросы можно задавать. Потому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет указ о проведении повторных выборов. Пусть избирает коллектив (НаУКМА, — прим.), но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных урн, без залитых краской, без поврежденных урн, без субъективного мнения отдельных членов избирательной комиссии, что избирательный процесс действительно происходил в соответствии с методическими рекомендациями. Будет процесс выборов проведен, будет избран (президент вуза, — прим.) коллективом легитимно, согласно процедуре, мы подпишем контракт с кем-либо, — сказал Сергей Шкарлет.

По словам министра, сообщение о нарушении процедуры выборов, кроме сообщения наблюдателя от МОН, было и от одного из кандидатов на выборах в НаУКМА – и.о. президента НаУКМА Александры Гуменной.

В то же время на вопрос, будет ли МОН рассматривать пакет документов, которые по результатам выборов подал в МОН один из кандидатов на должность президента НаУКМА Сергей Квит, Шкарлетт отметил, что эти документы будут рассмотрены в ближайшее время.

— У нас на рассмотрение достаточно времени. Мы не ждем последнего срока, как только они поступили, мы сразу начинаем рассмотрение, — сказал Сергей Шкарлет.

Министр добавил, что с Сергеем Квитом, как и с Александрой Гуменной, он не встречался, потому что не было соответствующих инициатив кандидатов.

Относительно объявления нового конкурса на должность президента НаУКМА министр отметил, что «в законе есть четко установленные сроки».

— Согласно им, в кратчайшие сроки, которых требует законодательство, будут объявлены эти выборы. Есть минимум два месяца на подачу документов, самое малое время: на проведение агитации, время на проверку документов. После этого будут проведены выборы, в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства, — сказал Сергей Шкарлет.

Он добавил, что документы избирательной комиссии о результатах выборов были в МОН в понедельник, 31 января, и министерство их рассматривает.

— У нас есть право на определенные меры, на определенные запросы по тем вопросам, которые появляются у должностных лиц, рассматривающих эти документы, — сказал Сергей Шкарлет.

На уточняющий вопрос на основании чего было принято решение о непризнании результатов конкурса в НаУКМА, министр ответил: «На основании предыдущих документов, которые у меня есть, сегодня будет продолжаться экспертно-кадровая комиссия по прохождению… Я лично не вижу оснований для утверждения результатов этих выборов. Если экспертно-кадровая комиссия, наблюдатель от МОН убедит меня в том, что результаты выборов объективны при залитых урнах, которые были вынесены за пределы участка, повреждены, если это убедит меня, что выборы состоялись в соответствии с нормами, процедурой, то мы одобрим».

На вопрос, предоставила ли полиция соответствующую информацию министерству по поводу инцидента на выборах НаУКМА, он подчеркнул, что по состоянию на 1 февраля такого ответа МОН не получило.

— Официально — нет. Неофициально мы разговаривали, — сказал Сергей Шкарлет.

Сейчас, по его словам, исполняющим обязанности президента НаУКМА назначен Денис Азаров.

Напомним, восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022, среди них — Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 1001-1200 место.