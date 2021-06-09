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Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022.
Впервые такое количество украинских университетов вошло в рейтинг. В 2020 и в 2019 годах туда попало 6 учреждений, пишет Украинская правда.
Рейтинг опубликовали на сайте QS World University Rankings.
Среди тех, кто попал в рейтинг:
Лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). Второе место занимает Оксфордский университет в Великобритании, а третье разделяют Стэнфордский и Кембриджский университеты.
Всего в список вошли 1300 вузов.
Как пишет издание, университеты оценивали по пяти ключевым показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, цитирование статей в научных изданиях на факультет, соотношение международных преподавателей/иностранных студентов.
Напомним, Кабинет министров разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине. Однако филиалы смогут открыть только лучшие университеты из мировых рейтингов.
Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022.
Впервые такое количество украинских университетов вошло в рейтинг. В 2020 и в 2019 годах туда попало 6 учреждений, пишет Украинская правда.
Рейтинг опубликовали на сайте QS World University Rankings.
Среди тех, кто попал в рейтинг:
Лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). Второе место занимает Оксфордский университет в Великобритании, а третье разделяют Стэнфордский и Кембриджский университеты.
Всего в список вошли 1300 вузов.
Как пишет издание, университеты оценивали по пяти ключевым показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, цитирование статей в научных изданиях на факультет, соотношение международных преподавателей/иностранных студентов.
Напомним, Кабинет министров разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине. Однако филиалы смогут открыть только лучшие университеты из мировых рейтингов.