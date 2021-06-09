Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022.

Впервые такое количество украинских университетов вошло в рейтинг. В 2020 и в 2019 годах туда попало 6 учреждений, пишет Украинская правда.

Рейтинг опубликовали на сайте QS World University Rankings.

Среди тех, кто попал в рейтинг:

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина — 510-520 место

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 601-650 место,

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - 651-700 место,

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 701-750 место,

Сумской государственный университет — 701-750 место,

Национальный университет «Львовская политехника» — 801-1000 место,

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 1001-1200 место.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1001-1200 место.

Впервые в рейтинг попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). Второе место занимает Оксфордский университет в Великобритании, а третье разделяют Стэнфордский и Кембриджский университеты.

Всего в список вошли 1300 вузов.

Как пишет издание, университеты оценивали по пяти ключевым показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, цитирование статей в научных изданиях на факультет, соотношение международных преподавателей/иностранных студентов.

Напомним, Кабинет министров разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине. Однако филиалы смогут открыть только лучшие университеты из мировых рейтингов.