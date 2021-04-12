Кабинет министров разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине. Однако филиалы смогут открыть только лучшие университеты из мировых рейтингов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

На правительственном портале уже опубликовано постановление № 304 от 24 марта, которым регулируется создание филиалов высших учебных заведений.

— Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы. Поэтому на территории Украины предусмотрена возможность создания территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах, — отметил замминистра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Также сообщается, что работа такого филиала будет осуществляться на основании разрешения МОН. Иностранный вуз при этом должен входить в международные рейтинги, например, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.

При этом разрешения не будут давать российским университетам. Также действует ограничение на создание филиалов с таких городах, как Киев, Харьков, Львов, Днепр и Одесса.

Напомним, в 2020 году шесть украинских университетов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии The QS World University Rankings.