Военнослужащие из России и Беларуси отрабатывают вопросы ведения обороны и «борьбы с незаконными вооруженными формированиями». Минобороны РФ заявило о начале этапа боевого слаживания в рамках проверки сил реагирования «Союзного государства».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В сообщении отмечается, что с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.

«Подразделения и воинские части Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Беларуси, задействованные в проверке сил реагирования «Союзного государства», приступили к боевому слаживанию на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения вооруженных сил двух стран «в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий».

В Минобороны РФ ранее заявили, что на первом этапе «учений», который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.

Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов «Союзного государства».

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.