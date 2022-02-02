Возле Крыма подразделения реактивной артиллерии ВСУ провели учения по развертыванию на огневых позициях и наведению на цели условного противника.

Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВСУ.

Сообщатся, что полевые учения по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня Ураган прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

Поднятые по тревоге воины-реактивщики выдвинулись из района расположения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

Военнослужащие провели прикрытие подразделения с воздуха средствами ПВО во время огневого поражения, а также прикрытие дымовой завесой в ходе оставления огневых позиций.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.