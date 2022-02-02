В компании «Наваль Парк» рассказали историю развития города Николаева 160 лет назад.

Соответствующий видеоролик опубликован на странице Индустриального парка «Наваль Парк» в Facebook.

На видео рассказывается, как 160 лет назад в город прибыл военный губернатор Богдан Глазенап. Тогда николаевское Адмиралтейство было закрыто и сокращено 3,5 тысячи работников.

— Город лишили главного средства существования – судостроения и флота. Николаев был обречен на вымирание. Город стали массово покидать жители, предприниматели. Жизненный уровень николаевцев заметно упал, – рассказали в «Наваль Парке».

Однако с приходом Богдана Глазенапа началась новая эпоха в развитии города. В частности, он добился открытия «Николаевского коммерческого порта» для захода иностранных судов. Таким образом, город стал стремительно догонять Одессу и стал третьим портом в стране.

В «Наваль Парке» также рассказали об идее строительства ведущей к городу железной дороги. Единственным, кто поддержал такую идею и способствовал её реализации, был губернатор Николаева Богдан Глазенап. Таким образом, все эти шаги помогли Николаеву стать экономическим центром юга страны.

— Вспоминая прошлое, не забываем и настоящее. История повторяется, как и 160 лет назад позиции городской власти и депутатов горсовета пока что не демонстрируют продуманного подхода к развитию города – не поддерживают путь возрождения Николаева. Остается только надежда, надежда на победу здравого смысла и любви к собственному городу. Современный Николаев заслуживает на появление нового Глазенапа. Более того, в городе есть немало прекрасных и перспективных проектов, среди которых индустриально-логистический парк «Наваль Парк», который способен не только вдохнуть жизнь на территорию своего предка, но и стать знаковым инвестиционным проектом новой Украины, – добавили в «Наваль Парке».

Напомним, индустриальный парк на базе Черноморского судостроительного завода в Николаеве сможет обеспечить 5 тысяч новых рабочих мест.