Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.
Об этом шла речь на заседании парламента 1 февраля, передает Украинская правда.
Проект постановления №4657 поддержали 229 народных депутатов. Согласно тексту документа, основные задачи Временной следственной комиссии:
Напомним, вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что Российская Федерация не вернет Украине захваченный в 2014 году Крым.
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.
Об этом шла речь на заседании парламента 1 февраля, передает Украинская правда.
Проект постановления №4657 поддержали 229 народных депутатов. Согласно тексту документа, основные задачи Временной следственной комиссии:
Напомним, вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что Российская Федерация не вернет Украине захваченный в 2014 году Крым.