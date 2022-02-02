проверить информацию о содействии госслужащих и представителей органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-2014 годах,

собрать информацию и получить пояснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, расследуемых временной следственной комиссией,