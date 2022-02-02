Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заказчиков серии ложных сообщений о минированиях учебных заведений, ТЦ и жилых домов в Черкасской области.

Как сообщается, ими оказались двое студентов из Черкасс и один из Смелы.

Свои действия они объяснили желанием «сорвать учебный процесс и развлечься».

Все трое заказывали «услуги» по псевдоминированию в закрытых Telegram-каналах, которые, по данным СБУ, Россия использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине.

Кроме того, они контактировали с еще одним задержанным ранее «минером», который не только пользовался российскими чатами, но и создал собственный, на котором также принимал соответствующие заказы.

Напомним, в Николаеве несколько дней подряд неизвестный сообщал в полицию о минировании школ, торгового центра и здания городского совета.