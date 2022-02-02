В «красную» зон карантина вскоре могут перевести еще шесть областей Украины.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил главный санврач Игорь Кузин, пишет Цензор.НЕТ.

— В скором времени на «красный» уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация, – отметил Игорь Кузин.

В то же время Игорь Кузин сообщил, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 придутся на середину февраля.

Напомним, 29 января 2022 года Николаевская область вошла в «оранжевую» зону. Для нее нет особых карантинных ограничений, однако местные власти могут вводить их на свое усмотрение.