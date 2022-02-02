У издания El País оказалось в распоряжении содержание ответов НАТО и США на выдвинутые Кремлем предложения по гарантиям безопасности.

С ответами можно ознакомиться на сайте испанской газеты.

Российские власти жаждали письменного ответа от США и Североатлантического альянса на свои предложения по вопросам безопасности. При этом позиция, что США, что НАТО, смотрится скоординированным и продуманным ответом на ультиматумы Москвы.

В частности, Вашингтон отказался поддерживать гарантии по неприему Украины в НАТО, как того требовали в Кремле. США подчеркивают, что «Россия выдвигает требования, подрывающие принципы, взятые ею на себя в предыдущих документах», и настаивают на том, чтобы будущий диалог строился на фундаментальных договоренностях по европейской безопасности, основанных на территориальной целостности и суверенитете каждого государства и его праве выбирать выгодные союзы. В ответе Вашингтона содержится пункт о том, что они готовы обсуждать позиции относительно будущего членства Украины и Грузии в НАТО в рамках Совета Россия-НАТО.

Помимо вышеперечисленного, в Белом доме готовы воздержаться от размещения на территории Украины «ракетных комплексов наземного базирования и постоянных боевых группировок».

НАТО и США также предлагают Москве обсудить совместный контроль над ракетами средней и меньшей дальности, если Россия выведет все формирования из Молдовы, Грузии и Украины. Также в ответе на предложения Кремля США готовы поручиться, что не будут размещать крылатые ракеты «Томагавк» в Восточной Европе, если Россия допустит международные проверки на свои ракетные базы.

Запад предлагает Кремлю диалог и в области ядерного оружия, разработки межконтинентальных ракет и размещения нестратегических ракет у границ НАТО.

В документах, опубликованных El Pais, говорится, что НАТО уже более 30 лет работает над построением партнерства с Россией.

— Ни одному другому партнеру не предлагались сопоставимые отношения или аналогичная институциональная структура. Тем не менее, Россия поставила свое доверие в основу нашего сотрудничества и бросила вызов основным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности, — акцентируют в альянс.

Среди мер, предложенных альянсом России, также есть: отказ от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, возобновление миссий в Брюсселе и Москве, серия тематических встреч Россия-НАТО для обсуждения Украины, а также создание горячей линии связи на случай чрезвычайных ситуацией.

Ранее сообщалось, Путина не устроил ответ НАТО.