Группа гражданских журналистов из Conflict Intelligence Team выяснила, что в последняя время из разных частей России поближе к Украине стягиваются различные части Росгвардии при поддержке бронетехники.

Об этом пишет глава проекта Руслан Левиев.

Расследователи акцентируют, что все силы Росгвардии свозят в южные регионы России.

— В последние дни в различных источниках стали появляться свидетельства переброски по территории России техники Войск национальной гвардии (входят в состав Росгвардии). Так, на видео, опубликованном 31 января, на железнодорожных платформах видна техника, характерная для ВНГ: БТР-80 в песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили «Урал-ВВ» и «Звезда-В», различные военные грузовики камуфляжного цвета с жёлтыми светоотражающими полосами по бортам, а также автомобили военной автоинспекции с символикой ВНГ. Согласно базе данных РЖД, поезд следует из Архангельска, а само видео, по словам автора, снято в посёлке Коноша более чем в 400 километрах к югу — то есть эшелон следует в южном направлении, — заключают в CIT.

По словам Левиева, перебрасываемая техника намеренно лишена опознавательных знаков.

— Примечательно, что на перевозимых транспортных средствах отсутствуют номерные знаки. Нечто подобное мы уже наблюдали летом 2020 года, когда на фоне протестов в Беларуси был сформирован резерв сил ОМОНа Росгвардии, который на грузовиках без номерных знаков (но без бронетранспортёров) был переброшен к границе. На другом видео, снятом , как сообщается, в Тульской области, видна автоколонна, в которой, помимо прочей техники, следуют грузовики Урал-4320 и бронеавтомобиль «Звезда-В» со светоотражающими полосами, а также характерные КАМАЗы серого цвета с тёмно-красными полосами по бортам и зарешеченными окнами, официально называемые автомобилями для транспортировки нарядов, а в народе — «автозаками». На ещё одном недавнем видео, геолоцированном в Петрозаводске, похожие «автозаки» (а также БТР-80 в камуфляже ВНГ) стоят на железнодорожных платформах, — информируют гражданские журналисты.

В Conflict Intelligence Team предупреждают, что собранные войска могут быть использованы при нападении на Украину.

— Пока что мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населённых пунктах у границ Украины. Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна. В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использоваться для контроля занятых населённых пунктов и линий снабжения, а также антипартизанских действий. Похожий опыт по крайней мере часть бойцов могли приобрести на территории Сирии, где, по словам главы ведомства Виктора Золотова, «сопровождают гуманитарные грузы, участвуют в операциях по изъятию незаконного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также выполняют специальные задачи», — говорится в материале.

Напомним, Радио Свобода и CIT промониторили социальные сети российских военнослужащих и выяснили, что они уже в 40 километрах от Украины.