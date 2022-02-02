Польское правительство одобрило предложение Министерства обороны, предложившее выделить Украине военную помощь.

О решении правительства сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет hromadske.

По словам чиновника, Варшава передает Украине самое «современное польское оборудование» — боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Piorun — это модернизированный в 2010-2015 годах комплекс Grom, который начали использовать еще в 1995 году. Piorun предназначен для поражения воздушных целей, летящих на высоте от 10 до 4000 метров и находящихся на расстоянии от 500 до 6500 метров от оператора.

Сколько вооружения получит Украина, Мариуш Блащак не уточнил. Однако, как передает Polsat, 31 января глава Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что Польша передает Украине несколько десятков тысяч боеприпасов. Он подчеркнул, что это вооружение нужно только для защиты, а не для наступления.

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев также заявил, что Польша планирует предоставить Украине десятки тысяч боеприпасов. По его словам, передать планируют артиллерию, легкие минометы и разведывательные беспилотники.

Матеуш Моравецкий также сказал, что Украина получит переносные зенитно-ракетные комплексы, однако тогда он говорил о предшественнике Pierun — Grom.

Напомним, в парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оружия для защиты от возможной военной эскалации со стороны РФ.