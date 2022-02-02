Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает, что Владимир Путин произнес ложь, когда заявил, что ракетные установки НАТО в Румынии угрожают России.

Об этом информирует EVZ.

Глава МИД Румынии еще раз подчеркнул, что ракеты, размещенные Североатлантическим альянсом в Румынии, несут строго оборонительный характер.

Он также добавил, что в Румынии ради любым подразделениям НАТО.

— Поддержка ценностей Североатлантического альянса в Румынии очень высока. Поэтому мы потребовали консолидации присутствия НАТО в стране и рады, что не только США, но и Франция решили разместить военные подразделения в Румынии, — объяснил Богдан Ауреску.

По его словам, завтра в Румынии пройдет встреча трех министров иностранных дел (Франция, Румыния и Украина). Обсуждать будут безопасность в Черном море.

Начальник дипломатического ведомства Румынии также заключил, что Владимир Путин выдвигает «абсолютно ложные» обвинения в адрес Румынии, поскольку чувствует себя запуганным ракетными установками на территории Польши и Румынии. Более того, Ауреску предложил Кремлю доказать наличие наступательных ракет, которые угрожают России.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что было бы безответственно не реагировать на военное наращивание России у границ Украины.