Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что было бы безответственно не реагировать на военное наращивание России у границ Украины.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», он сказал во время разговора с Washington Post.

— Было бы безответственно, если бы мы не реагировали на продолжительное военное наращивание, которое длится в течение многих недель. Если бы НАТО вообще на это не реагировало — тогда бы нас критиковали за пассивность, — сказал Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об обвинениях украинского президента Владимира Зеленского в нагнетании паники. — Мы описываем факты, но также мы посылаем сигнал России воздержаться от использования этих сил, — добавил Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО и союзники консультируются с Украиной на разных уровнях и приводят пути выхода, предоставляя России возможность сесть за стол переговоров.

— Для НАТО не ответить на самое большое военное наращивание в Европе со времен Второй мировой войны было бы невозможно, поскольку это наращивание сопровождается прямыми угрозами союзникам НАТО, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, Министр обороны Алексей Резников считает, что американские и европейские СМИ работают и пишут о рисках российского вторжения в Украину, чтобы заполучить просмотры и популярность.