44,9% украинцев готовы защищать Украины в случае вторжения России любым способом, в том числе — с оружием в руках.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

В частности, 45,4% опрошенных считают это делом военных и не будут вмешиваться. Среди тех, кто готов защищать страну любым способом, 61,3% - мужчины, 31,6% - женщины.

Среди мужского населения западного региона такую готовность выражают 73,7%, центрального региона — 59,7%, юга страны — 48,4%, восточного региона — 58%.

Чаще такую готовность выражают молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет (76,2%).

Среди представителей электората ведущих политических сил чаще всего выражают готовность защищать страну избиратели партий Европейская солидарность (61,6%) и Слуга народа (56,8%), реже всего — избиратели партии «ОПЗЖ» (22,4%).

Опрос проводился с 28 по 31 января. Было опрошено 1206 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Напомним, что электоральная поддержка партии «Европейская солидарность» обошла поддержку политсилы «Слуга народа». В настоящее время «ЕС» опережает своих оппонентов на 7%.