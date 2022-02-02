Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Киев 3 февраля для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в Анкаре.

Подготовка к визиту президента Турции ранее была официально подтверждена украинской стороной, но дата не разглашалась.

— Эрдоган передаст Зеленскому послание о сохранении мира в регионе и недопущении нагнетания напряженности и горячего конфликта, – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин готовится посетить Турцию после прошедших 4-20 февраля Олимпийских игр в Пекине.

— Мы ожидаем, что оба переговорных процесса будут эффективны для снижения напряжения между РФ и Украиной, – сообщил чиновник.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.