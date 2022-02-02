Российские войска, сгруппировавшиеся возле границ Украины, закончили последние приготовления в медицинской части, запустив полевые госпитали. Теперь они могут «оказывать медицинскую помощь войскам на земле».

Об этом пишет Digi24 со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

В Минобороны США предполагают, что за последние недели января Россия увеличила «логистические и ремонтные возможности» на украинских границах.

При этом контр-адмирал Джон Кирби добавил, что полученная информация про полевые госпитали «не является показателем» неизбежности полномасштабного наступления Москвы на Киев.

— Не обязательно, — ответил официальный представитель Пентагона.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и медматериалы, которые позволят оказывать помощь раненым. Эту информацию агентству подтвердили источники в администрации США. Вашингтон расценивает это как еще одно ключевое свидетельство готовности РФ начать военные действия против Украины.

В Минобороны Украины сведения Reuters подвергли сомнению.