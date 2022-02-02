Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк убежден, что опубликованное видео с ДТП, участником которого стал депутат Александр Трухин — «документалистика циничной, лживой и коррупционной системы власти «Слуг народа».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии «Народный фронт».

— Сейчас вся власть играет глупца — мол, они ждали расследования. Они знали обо всем с самого начала. И они это покрывали. И факт ДТП, и факт пьяного депутата от партии власти за рулем, и факты спортивных сумок, полных долларов от коррупции этой власти. Можно представить, сколько еще всего они скрывают. Настанет день, когда придется за это отвечать, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Он также выразил уважение полицейскому, который «не побоялся и рассказал, как это все происходило на самом деле».

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с нардепом Александром Трухиным и обнародование видео с места происшествия, заявив, что все должны быть равны перед законом и нести ответственность.