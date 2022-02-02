Президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с нардепом Александром Трухиным и обнародование видео с места происшествия, заявив, что все должны быть равны перед законом и нести ответственность.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Владимир Зеленский отметил, что с этим делом должны разобраться правоохранители, но ответственность за подобные вещи должна быть.

— По поводу господина Трухина. Обнародовано видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии лично, партии «Слуга народа». Думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы уволить Трухина из партии. Это же вопрос справедливости. Депутат ты или любой чиновник, или любой человек любой профессии – все должны быть равны перед законом. Поэтому все должны отвечать, и все, поверьте, точно будут за это отвечать. Несмотря на то, какой это проступок, — объяснил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что депутат должен служить примером, а потому несет особую ответственность.

Напомним, «Украинская правда» опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Александр Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере. Один из свидетелей заявил, что видел, как нардеп выходил из-за руля авто, но сам нардеп утверждал, что ехал на заднем сидении.

После этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ему стыдно за коллегу и призвал Александра Трухина выйти из фракции. Позже стало известно, что Александра Трухина исключили из партии.

В сентябре 2021 года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.