Народного депутата от «Слуги народа» Александра Трухина исключили из партии из-за скандала вокруг ДТП с его участием.
Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля, написала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.
В партии также призвали депутатов из фракции «Слуги народа» рассмотреть инцидент на заседании.
— Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения, — говорится в заявлении Елены Шуляк.
Напомним, «Украинская правда» опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Александр Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере. Один из свидетелей заявил, что видел, как нардеп выходил из-за руля авто, но сам нардеп утверждал, что ехал на заднем сидении.
в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.
Народного депутата от «Слуги народа» Александра Трухина исключили из партии из-за скандала вокруг ДТП с его участием.
Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля, написала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.
В партии также призвали депутатов из фракции «Слуги народа» рассмотреть инцидент на заседании.
— Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения, — говорится в заявлении Елены Шуляк.
Напомним, «Украинская правда» опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Александр Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере. Один из свидетелей заявил, что видел, как нардеп выходил из-за руля авто, но сам нардеп утверждал, что ехал на заднем сидении.
в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.