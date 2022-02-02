Народного депутата от «Слуги народа» Александра Трухина исключили из партии из-за скандала вокруг ДТП с его участием.

Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля, написала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

В партии также призвали депутатов из фракции «Слуги народа» рассмотреть инцидент на заседании.

— Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения, — говорится в заявлении Елены Шуляк.

Напомним, «Украинская правда» опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Александр Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере. Один из свидетелей заявил, что видел, как нардеп выходил из-за руля авто, но сам нардеп утверждал, что ехал на заднем сидении. После этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ему стыдно за коллегу и призвал Александра Трухина выйти из фракции.

в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.