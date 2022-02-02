Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк требует от нынешнего министра образования прекратить провокации вокруг избрания профессора Сергея Квита президентом Киево-Могилянской академии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Арсений Яценюк напомнил, что 27 января 2022 года профессора Сергея Квита избрали президентом Национального университета «Киево-Могилянская академия», что признали другой кандидат, избирательная комиссия и коллектив вуза.

Он выразил поддержку профессору Сергею Квиту, с которым работал в правительстве.

— Поддерживаю сообщество Могилянки и призываю к солидарности всех, кому важно национальное образование и свобода наших вузов, – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Министерство образования и науки не признает результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс.