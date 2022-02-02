В партии «Европейская Солидарность» считают, что президент Владимир Зеленский обязан нести полную ответственность за действия депутата Александра Трухина, который стал участником скандального ДТП.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте политсилы.

В нем отмечают, что расследование журналистов УП обстоятельств аварии с участием нардепа «показало полную моральную деградацию президента Владимира Зеленского, президентской партии, руководства МВД, ГБР, ОГПУ».

Члены «ЕС» указывают, что за полгода после преступления эти ведомства не смогли провести расследование, уничтожали фактаж и доказательства преступления, а также зачищали информационное пространство.

— Очевидно, что такое дерзкое бездействие правоохранительных органов возможно исключительно при указаниях лично Зеленского. Ведь МВД, ГБР, ОГПУ сегодня являются карманными структурами Банковой. Александр Трухин, как следует из расследования, бесценный кадр для Зеленского и «слуг», ведь отвечает за теневую кассу и бюджетные вопросы, зарплаты «слуг» в конвертах. Именно поэтому расследование блокировалось, все камеры слежения с места совершения ДТП удивительным образом исчезли, тест на наличие алкоголя в крови не проводился, — написали в публикации.

По словам представителей «ЕС», ГБР вместо того чтобы расследовать реальные преступления с участием высокопоставленных чиновников, преследует оппозицию и лично ее лидера Петра Порошенко.

— «ЕС» выражает слова благодарности простым полицейским, которые первыми прибыли на место происшествия, оказали помощь пострадавшим, зафиксировали аварию, не поддались искушениям взятки и не побоялись дать интервью журналистам, — добавили в сообщении.

Члены политсилы потребовали от руководства МВД воздержаться от любых шагов, которые могли бы трактоваться «как наказание или месть этим полицейским».

— Полную ответственность за действия Александра Трухина, который с поличным не скрывал, что имеет высокую крышу в самых высоких кабинетах и откровенно пытался дать взятки в 150 тысяч полицейским, несет Зеленский, который привел его в парламент. Полную ответственность за бездействие министра ВД Монастырского несет Зеленский, его туда рекомендовавший. Полную ответственность за бездействие ГБР несет Зеленский, назначивший руководителя бюро, — заявили в партии.

Кроме того, в «Европейской Солидарности» требует создать парламентскую ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов. Представители партии выступают за отставку Министра внутренних дел и руководителя ГБР, а также возбуждение уголовного дела со стороны НАБУ.

— А сам Трухин должен немедленно сложить мандат и не позорить Верховную Раду. Да и Зеленскому следует уходить, вместе с теми, кого он привел к власти. Еще два года этого зеленого коррумпированного нашествия страна не выдержит. Смешно читать заявления руководителя «слуг» Арахамии, который плачется, что им «стыдно» за Трухина. Народу стыдно за «слуг народа», а нам противно находиться с подобными «слугами» в одном сессионном зале, — написали на сайте «ЕС».

Также там убеждены, что действующий парламент должен самораспуститься.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с нардепом Александром Трухиным и обнародование видео с места происшествия, заявив, что все должны быть равны перед законом и нести ответственность.