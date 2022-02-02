42-летний сенатор США от штата Миссури Джош Хоули написал письмо в администрацию Джо Байдена с призывом отказаться от поддержки членства Украины в НАТО.

Об этом информирует Axios.

Республиканский политик мотивирует свою просьбу тем, что уделение чрезмерного внимания Украине «подорвет усилия по противодействию Китаю».

В своем обращении Джош Хоули спрашивает, каким интересам США отвечает вступление Украины в НАТО и зачем продолжать курс поддержки Киева в этом вопросе.

Он добавляет, что не выступает против отправки оружия Украине для самобороны, но позиции США «не настолько сильны», чтобы вступать в открытое противостояние с Россией.

— Такое развертывание (войск США в Восточной Европе, - прим) может только умалить способность вооруженных сил США подготовить и модернизировать силы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, — акцентирует сенатор, добавляя, что «безопасность и процветание американцев зависят от нашей способности ослабить господство Пекина».

Ранее сообщалось, США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.