Хорватский президент Зоран Миланович, неоднократно высказывавшийся против Украины, выступил с нападками на Лондон. По его мнению, Великобритания не должна помогать Киеву.

Об этом он рассказал информационному порталу Euractive.

Скандальный политик заявил, что Борис Джонсон только разжигает конфликт между Украиной и Россией.

— Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшее второстепенным государство и Вашингтоном, — объявил хорват.

По его мнению, Великобритания играет все меньшую роль в европейской политике, в то время, как влияние Москвы напротив растет.

— Без России нет стабильности в Европе или ЕС. Россия является фактором в этом уравнении, и мы должны договориться с Россией, — убежден Зоран Миланович.

Он добавил, что принципиально не встречался с приехавшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который призывает своих европейских коллег увеличить помощь Украине.

— Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав, — похвалился президент Хорватии.

Напомним, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес извинения украинцам за слова президента его страны о том, что Украине «не место в НАТО», а Революция Достоинства это «государственный переворот».