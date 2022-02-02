Хорватский президент Зоран Миланович, неоднократно высказывавшийся против Украины, выступил с нападками на Лондон. По его мнению, Великобритания не должна помогать Киеву.
Об этом он рассказал информационному порталу Euractive.
Скандальный политик заявил, что Борис Джонсон только разжигает конфликт между Украиной и Россией.
— Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшее второстепенным государство и Вашингтоном, — объявил хорват.
По его мнению, Великобритания играет все меньшую роль в европейской политике, в то время, как влияние Москвы напротив растет.
— Без России нет стабильности в Европе или ЕС. Россия является фактором в этом уравнении, и мы должны договориться с Россией, — убежден Зоран Миланович.
Он добавил, что принципиально не встречался с приехавшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который призывает своих европейских коллег увеличить помощь Украине.
— Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав, — похвалился президент Хорватии.
Напомним, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес извинения украинцам за слова президента его страны о том, что Украине «не место в НАТО», а Революция Достоинства это «государственный переворот».
Хорватский президент Зоран Миланович, неоднократно высказывавшийся против Украины, выступил с нападками на Лондон. По его мнению, Великобритания не должна помогать Киеву.
Об этом он рассказал информационному порталу Euractive.
Скандальный политик заявил, что Борис Джонсон только разжигает конфликт между Украиной и Россией.
— Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшее второстепенным государство и Вашингтоном, — объявил хорват.
По его мнению, Великобритания играет все меньшую роль в европейской политике, в то время, как влияние Москвы напротив растет.
— Без России нет стабильности в Европе или ЕС. Россия является фактором в этом уравнении, и мы должны договориться с Россией, — убежден Зоран Миланович.
Он добавил, что принципиально не встречался с приехавшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который призывает своих европейских коллег увеличить помощь Украине.
— Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав, — похвалился президент Хорватии.
Напомним, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес извинения украинцам за слова президента его страны о том, что Украине «не место в НАТО», а Революция Достоинства это «государственный переворот».