Министр финансов Сергей Марченко убеждает, что средств на повышение зарплат врачам до минимум 20 тысяч гривен «более чем достаточно».

Об этом он сказал «Экономической правде».

Издание отмечает, что врачи из регионов сообщают журналистам, что им предлагают «добровольно» писать заявления о переводе на полставки, на 0,2 ставки, хотя они работают полную смену.

ЭП спросила Марченко, хватает ли заложенных в бюджете средств на задекларированное повышение зарплат врачам.

— Я называю это б...ством! (о случаях о полставки, — прим.). Мы посчитали реальную потребность в средствах на эти цели, но НСЗУ платит за услуги. Есть сложный вопрос, как реализовать принятое президентом решение об увеличении реальных зарплат врачей и медсестер. Сейчас этому вопросу уделено максимальное внимание президента, премьер-министра и министра здравоохранения. В этом месяце это будет лакмус того, как четко отреагировали на местах.

Я еще раз подчеркиваю: средств более чем достаточно. Есть даже буферный запас средств на случай, если некоторые заведения выпадают. Их Минздрав готов предоставить, чтобы это решение было реализовано в полной мере, — сказал он.

По его словам, случаи по 0,5 ставки, 0,2 ставки — это все ошибки системы.

— Это не может носить массовый характер. Даже если такие случаи есть, то есть способ, как на это отреагировать и решить проблему. Здесь очень многое зависит от руководителей медицинских учреждений и от их взаимодействия с НСЗУ. Я призываю всех руководителей уделить внимание этому вопросу, чтобы ни один медицинский работник не был обделен заработной платой, даже если потенциально могут быть такие ситуации, — резюмировал он.

Напомним, начальница горздрава Ирина Шамрай рассказала, что больницы Николаева, которые не смогут выплатить зарплаты медикам, получат дополнительное финансирование для покрытия долгов от Национальной службы здоровья Украины. Специальный пакет выплат будет внедрен уже в феврале.