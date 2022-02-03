Правительство Швеции одобрило финансовую помощь Киеву в размере 5,4 миллиона долларов. Деньги предназначены на «укрепление устойчивости».
Соответсвующая информация появилась на сайте правительства Швеции.
Передача оговоренной суммы украинскому правительству будет проходить постепенно, в течение следующих трех лет. Средства поступят в рамках совместного фонда нескольких европейских государств.
— Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на Востоке и Юге Украины, способствуя улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию, — говорится в сообщении.
Еще одно скандинавское государство, Дания, готово помочь Украине поставками вооружения.
Правительство Швеции одобрило финансовую помощь Киеву в размере 5,4 миллиона долларов. Деньги предназначены на «укрепление устойчивости».
Соответсвующая информация появилась на сайте правительства Швеции.
Передача оговоренной суммы украинскому правительству будет проходить постепенно, в течение следующих трех лет. Средства поступят в рамках совместного фонда нескольких европейских государств.
— Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на Востоке и Юге Украины, способствуя улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию, — говорится в сообщении.
Еще одно скандинавское государство, Дания, готово помочь Украине поставками вооружения.