Американский президент подписал распоряжение об увеличении количества американских военнослужащих в восточных членах НАТО. Теперь в Европу поедут пару тысяч военнослужащих США.

Об этом пишет WSJ, ссылаясь на свои источники в чиновничьем аппарате.

Собеседники издания утверждают, что в ближайшее время американский президент публично объявит, что посылает в Европу дополнительные войска. Этот жест должен показать членам НАТО, что они не остануться один на один с угрозой, исходящей от России.

WSJ также предварительно оглашает цифры пополнения контингента. 2 тысячи военнослужащих будут располагаться в Польше и Германии, еще 1 тысячу солдат из механизированной бригады Stryker, которые базировались в Германии, переведут в Румынию.

Ранее сообщалось, глава Пентагона в феврале посетит Европу для встречи с партнерами по НАТО.