Наблюдательный совет Укрзалізниці возглавил немец Гепард Хафер, у которого есть опыт работы в Deutsche Bahn.

Его заместителем стал бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Руководство наблюдательного совета Укрзалізниці избрали на его учредительном заседании, состоявшемся 2 февраля.

В наблюдательный совет Укрзалізниці входят четверо независимых членов (Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер) и трое представителей государства (Сергей Лещенко, Давид Ломджария, Сергей Москаленко).

Набсовет Укрзалізниці не работал с конца сентября 2021 года в связи с окончанием срока действия контрактов последних четырех членов совета.

В конце декабря 2021 года Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета Укрзалізниці, но для того, чтобы собраться, ему понадобился еще целый месяц.

Сергей Лещенко работал журналистом. Был народным депутатом по списку «Блока Петра Порошенко». В 2019 году работал в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В декабре 2019 года стал членом наблюдательного совета Укрзалізниці. В прошлом году за девять месяцев задекларировал более 3,5 миллионов гривен зарплаты.