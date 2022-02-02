Министр обороны Алексей Резников рассказал, что обязательный призыв хотят заменить краткосрочной программой обучения и тренировки.

Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны.

— Президент поручил и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки.

С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов, — пояснил Алексей Резников.

Он добавил, что мотивация и подготовка молодых срочников отличается от видения и мотивации профессиональных кадровых военных и контрактников. Для усиления обороноспособности армии президент вместе с руководством Минобороны предлагает перейти на формирование армии на профессиональной основе.

До 1 января 2024, соответственно, должны принять законопроект, который будет детализировать условия и требования «интенсивной военной подготовки». Министр надеется, что правительство в ближайшее время подготовит этот ряд изменений в законодательство и вынесет на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно статье 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», юношей призывают в армию сроком на полтора года, а мужчин, получивших образовательную степень магистра — на 1 год.

Напомним, на днях стало известно, что в Украине отменят призыв на срочную военную службу — Кабмину поручили обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по этому поводу.