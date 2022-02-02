Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук потребовал объяснений от министра образования Сергея Шкарлета по поводу непризнания победы Сергея Квита в выборах на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, согласно которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право — священное! Это ведь часть народовластия. И потому я, как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек, искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя. Сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН относительно отказа признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов, — написал Руслан Стефанчук.

Также он обратился к Министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы те взяли под контроль «обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении урн для голосования».

Руслан Стефанчук сообщил, что направил письма и к Министру юстиции Украины, Министру здравоохранения Украины, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины, главе НАПК, главе СБУ с просьбой предоставить информацию о лицах, проходивших спецпроверку перед назначением на должность руководителя учреждения за 2020-2022 годы.

Ранее Министерство образования и науки не признало результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс. Министр Сергей Шкарлет заявил, что во время процесса из помещения выносили урну для голосования.