Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук потребовал объяснений от министра образования Сергея Шкарлета по поводу непризнания победы Сергея Квита в выборах на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, согласно которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право — священное! Это ведь часть народовластия. И потому я, как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек, искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя. Сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН относительно отказа признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов, — написал Руслан Стефанчук.
Также он обратился к Министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы те взяли под контроль «обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении урн для голосования».
Руслан Стефанчук сообщил, что направил письма и к Министру юстиции Украины, Министру здравоохранения Украины, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины, главе НАПК, главе СБУ с просьбой предоставить информацию о лицах, проходивших спецпроверку перед назначением на должность руководителя учреждения за 2020-2022 годы.
Ранее Министерство образования и науки не признало результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс. Министр Сергей Шкарлет заявил, что во время процесса из помещения выносили урну для голосования.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук потребовал объяснений от министра образования Сергея Шкарлета по поводу непризнания победы Сергея Квита в выборах на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, согласно которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право — священное! Это ведь часть народовластия. И потому я, как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек, искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя. Сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН относительно отказа признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов, — написал Руслан Стефанчук.
Также он обратился к Министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы те взяли под контроль «обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении урн для голосования».
Руслан Стефанчук сообщил, что направил письма и к Министру юстиции Украины, Министру здравоохранения Украины, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины, главе НАПК, главе СБУ с просьбой предоставить информацию о лицах, проходивших спецпроверку перед назначением на должность руководителя учреждения за 2020-2022 годы.
Ранее Министерство образования и науки не признало результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс. Министр Сергей Шкарлет заявил, что во время процесса из помещения выносили урну для голосования.