Немецкий медиарегулятор запретил вещание в Германии кремлевского пропагандистского телеканала Russia Today DE.

Об этом сообщает Deutsche Welle и ряд других немецких СМИ.

Регулятор постановил прекратить вещание RT DE на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, поскольку частный вещатель RT DE Productions GmbH не получил лицензию, чем нарушил закон о СМИ.

У RT есть четыре недели, чтобы оспорить решение в административном суде.

В российской Госдуме заявили, что решение было «политическим» и «недружественным». Депутатам предлагают принять «симметричные меры».

В МИД РФ угрожают заблокировать немецкие СМИ в ответ на действия Германии.

— Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ, — говорится в сообщении.

22 декабря телеканал RT DE сняли в Европе с вещания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позже заявил, что РФ «будет вынуждена отвечать».

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что было бы безответственно не реагировать на военное наращивание России у границ Украины.