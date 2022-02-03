Сегодня, 3 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«3 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который будет находиться в нашей стране с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Официальная церемония встречи намечена на 13:00. В 15:25 планируется также встреча президентов с представителями СМИ.