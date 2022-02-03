Генсек правящей китайской партии Си Цзиньпин заявил, что Пекин проведет «безопасные и великолепные» зимние Игры, в Международном олимпийском комитете с его линией во всем согласились и вдобавок назвали бойкот Олимпиады «уродливым».

Об этом пишет SCMP.

В видеозвонке с МОК китайские лидер акцентировал на том, что якобы весь мир будет пристально следить за «великолепными» Играми в Китае. В ответ президент спортивной организации заявил, что над Китаем сгустились «темные тучи растущей политизации спорта», и добавил, что бойкот Олимпиады из-за нарушения прав человека в Китае защищают лишь «уродливые головы».

— Китай принимал активное участие в олимпийском движении и последовательно отстаивал олимпийский дух. Зимние Олимпийские игры откроются завтра вечером. Мир обращает взоры на Китай, и Китай готов. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить миру оптимизированные, безопасные и великолепные Игры, — выступил Си Цзиньпин.

Как напоминает South Morning China Post, Пекин станет первым городом в истории олимпийских состязаний, который принимал как зимнюю, так и летнюю Олимпиады в столь короткие сроки.

Дипломатический бойкот этим играми выразили Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Австралия. Правозащитники также раскритиковали МОК за то, что проведение соревнований отдали Китаю, который регулярно обвиняют в нарушении прав человека на примере народности уйгуров.

Ранее сообщалось, Китай нанимает западных блогеров, чтобы улучшить имидж Олимпиады в Пекине.