В США решили увольнять военнослужащих, которые отказываются от вакцинации против коронавируса. В вооруженных силах считают, что такие солдаты угрожают боеспособности страны.

Об этом пишет The Guardian.

Так, обязательная вакцинация против коронавируса для военных в США действует еще с августа 2021 года, однако только сейчас решили демобилизовывать тех, кто отказывается от прививок.

Увольнение будет грозить всем солдатам регулярной армии, мобилизованным резервистам и курсантам. Не будут демобилизовывать тех, кто имеет противопоказания к вакцинации. Около 96% военных в США уже получили обе дозы.

— Готовность армии зависит от солдат, готовых тренироваться, передислоцироваться, бороться и побеждать в войнах нашей страны. Непривитые солдаты представляют опасность для сил и угрожают боеспособности, — сказала глава Министерства армии Кристин Уормут.

Напомним, в Австрии была введена обязательная вакцинация от коронавируса для всех взрослых. Страна стала первой в ЕС, принявшей такое решение.