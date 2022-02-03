Беларусь заявила о якобы нарушении своей границы украинским беспилотником и вызвала в МИД посла Украины; в МИД и ГПСУ Украины инцидент отрицают.

Как сообщает Европейская правда, заявление белорусского МИД приводит государственное информагентство «БЕЛТА».

— Украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и принужден к посадке специалистами вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры установлено, что он был запущен с территории Украины с целью нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский, — говорится в заявлении.

МИД Беларуси заявляет, что вызвал посла Украины Игоря Кизима и выразил ему протест.

— До украинской стороны доведено, что этими недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию напряжения в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона требует недопущения подобных деструктивных действий, — заявили в Минске.

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг факт инцидента и назвал это очередной провокацией власти в Беларуси.

— На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины — в интересах всего региона, — подчеркнул он.

Провокацией назвали заявление Беларуси и в Государственной пограничной службе.

— Мы хорошо помним о контрабанде оружия из Украины, которое в РБ доставляли «тоннами». И это происходило, со слов Лукашенко, с регулярной периодичностью. Дальше была "наглухо закрытая" граница. Теперь они придумали мифические «беспилотники», — подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.

Он сообщил, что белорусская сторона недавно направила письмо, в котором указывала на фиксацию в 500 метрах от границы с Украиной над территорией РБ беспилотного летательного аппарата и что ими принимаются меры по установлению принадлежности БПЛА.

В официальном письме пограничники РБ не указывали на незаконное пересечение границы или возможную принадлежность летательного аппарата.

В ответ пограничники Украины отметили, что в указанное смежной стороной время и на указанном направлении БПЛА не использовались.

— Однако Беларуси здесь главное не выйти на самих себя. Ведь стоит учитывать совместные военные учениях РБ из РФ, которые анонсировались и проходят на территории Беларуси. Возможно, они наблюдали своих же, — добавил Андрей Демченко.

Напомним, военнослужащие из России и Беларуси отрабатывают вопросы ведения обороны и «борьбы с незаконными вооруженными формированиями». Минобороны РФ заявило о начале этапа боевого слаживания в рамках проверки сил реагирования «Союзного государства».