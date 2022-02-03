В начале февраля Украина обновила и отправила запросы о военной помощи в дружественные страны.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников, пишет «Новое время».

— Мы обновили наше обращение от Минобороны через институт атташе по военным вопросам в посольствах нашей страны в других странах. Еще раз обратились с перечнем потребностей, которые есть и в интересах ВСУ, для того, чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов, сделать такое вероятное вторжение дорогостоящим для агрессора и не допустить его, — сказал он на брифинге.

Алексей Резников добавил, что Киев будем ждать официальных ответов и готовности помочь украинской армии. Он не назвал страны, куда были отправлены запросы.

Напомним, что правительство Швеции одобрило финансовую помощь Киеву в размере 5,4 миллиона долларов. Деньги предназначены на «укрепление устойчивости».