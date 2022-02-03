Министерство здравоохранения ожидает 5 февраля поставки первых 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир» для лечения COVID-19.

Об этом сообщил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет hromadske.

— Ожидаем в субботу первую поставку 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир», который был законтрактован нами. Это противовирусный препарат прямого действия», — сказал министр.

Он добавил, что также в регионы уже доставлена первая партия препарата «Ремдесивир» для лечения COVID-19.

Отмечается, 26 января Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир» для экстренного применения. Когда будут первые поставки на Украину, не уточняли. Всего должны закупить 300 тысяч курсов этого препарата.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, заразились коронавирусом 39 тысяч 620 человек — это максимум за все время пандемии.