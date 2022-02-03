В Украине за минувшие сутки, 2 февраля, заразились коронавирусом 39 тысяч 620 человек — это максимум за все время пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 4136 человек, летальных исходов — 210, выздоровели — 9 380. Протестировали методом ПЦР — 101 202 человека, методом ИФА — 7505, экспресс-тестами — 81 928.

За сутки больше всего заражений в Одесской (2982), Житомирской (2933) и Львовской (2369) областях. В Киеве заболели еще 2437 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 4 169 897 человек, выздоровели — 3 650 854, летальных случаев — 100 809.

Напомним, в городском управлении здравоохранения прогнозируют, что в течение недели Николаевская область перейдет в «красную» зону карантина.

Также сообщалось, что наихудшая ситуация, связанная с коронавирусом, наблюдается с койками для детей. В больнице № 2 развернуто 60 мест, но их увеличат до 100.