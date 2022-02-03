Министр обороны Румынии Василе Дынку назвал дату прибытия в Румынию тысячи американских солдат. По его словам, это вопрос нескольких дней.

Об этом пишет Digi24.

После объявления американских СМИ об отправке Джо Байденом тысячи военнослужащих в Румынию, местный глава Минобороны подчеркнул, что подмога дойдет по назначению в течение 48 или 72 часов.

По его словам, Бухарест просил об увеличении присутствия американского контингента еще с 2014 года.

— Президент Румынии потребовал, чтобы войска на восточном фланге были дополнены, — пояснил Василе Дынку.

Начальник военного ведомства также назвал это ответом на ультиматум России по возвращению НАТО в границы 1997 года, что означает потерю Румынии для Североатлантического альянса.

— Велась сильная пропаганда, иногда в социальных сетях, чтобы обескуражить восточные государства, говоря, что НАТО никогда не принесет в жертву людей, никогда не будет защищать страны Восточной и Центральной Европы. Это присутствие показывает, что НАТО выполняет свои обещания. Это также воодушевляет общественное мнение в Румынии, Польше и других европейских странах, что мы не одиноки и что перед лицом возможной угрозы у нас есть всяческая поддержка, — заключил военный.

Он добавил, что благодаря этому шагу Белого дома российская пропаганда была опозорена, ведь раньше она всячески пыталась доказать, что между Евросоюзом и НАТО есть разногласия.

— Франция также объявила о своем присутствии в Румынии, так что это также является признаком сплоченности и единства между Европейским союзом и НАТО, — константировал Василе Дынку.

Напомним, помимо Румынии, американский президент дал распоряжение отправить 2 тысячи солдат в Польшу и Германию.