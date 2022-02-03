Кабинет Министров Украины принял Национальный план вакцинопрофилактики коронавируса на 2022 год.

Соответствующий проект распоряжения Правительство одобрило 2 февраля, пишет LB.ua.

Национальный план вакцинации предусматривает, что общая стратегия вакцинации против коронавируса будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил ни одной дозы.

Дополнительно в течение 2022 года планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации.

Предусмотрено, что до конца 2022 года областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослого населения, в том числе 80% лиц в категории старше 60 лет. Особенно речь идет о тех, кто находится в группе риска.

Также государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

— В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX, – отметил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине 2 февраля сделали 73 195 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 23 595 человек, а вторую — 27 938.