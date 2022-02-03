В Украине 2 февраля сделали 73 195 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 23 595 человек, а вторую — 27 938.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Дополнительную дозу получили 836 человек, а бустерную — 20 826. Всего дополнительную дозу получили 17 892 человека, а бустерную — 377 548. Вакцинацию осуществляли 922 мобильные бригады, 3 182 пункта прививки и 429 центров вакцин.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 56 911 прививки, Sinovac (CoronaVac) — 10 013, Moderna — 5 302 и AstraZeneca — 969.

С начала пандемии в Украине сделали более 30,5 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере первую дозу получили 15,3 миллиона человек, а обе — 14,7 миллиона.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, заразились коронавирусом 39 тысяч 620 человек — это максимум за все время пандемии.