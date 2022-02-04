Экс-командир польского спецназа Grom генерал Роман Полько считает логичным присоединение Германии к альянсу Украины, Польши и Великобритании.

Об этом он рассказал в интервью RMF24.

Бывший командующий частью специального назначения напомнил, что между Великобританией, Украиной и Польшей длительное время выстраивались дружественные отношения.

— Однако я надеюсь, что это будет не только союз этих трех стран, который, я убежден, будет реализован так, что даже Германия присоединится к нему. Потому что это был бы важный, ключевой голос, который также дал бы понять Путину, что он уже преодолел слишком много барьеров, — предположил Роман Полько.

По его словам, Варшаве стоит внимательно следить за всеми передвижениями российской армии и помогать Украине всем, чего требует ВСУ.

— С точки зрения Польши поддержка Украины также имеет ключевое значение не только в политическом плане, но и, например, в предоставлении дополнительной техники. Вспомним, что украинцы — как они справедливо подчеркивают — также борются за безопасность Польши, потому что вступление Путина на территорию Украины не только сделает эту белорусскую границу такой неустойчивой, как сейчас, но и начнет украинский раздел. Более того, Путин, вероятно, еще более усилил бы свою агрессию, если бы действительно добился еще одного успеха на пути к восстановлению советской империи, — константировал высокопоставленный военнослужащий.

Он добавил, что несмотря на все риски и угрозы мощных санкций, Владимир Путин все же может решиться на небольшую авантюру по захвату одного города у Украины.

— Путин часто берется за такие невыполнимые миссии и иногда любит удивлять самого себя. Отсюда вывод, что Путин, вероятно, еще не знает, что он будет делать, но уйти ни с чем ему наверняка будет сложно, потому что эта психологическая война в российских СМИ уже настолько ускорилась, что ему придется показывать обществу что они чего-то достигнут. Возможно, он сейчас рассматривает сценарий такой вот маленькой агрессии, то есть еще более разъедающей Украину на куски. Сначала Крым, потом Домбас, теперь, может быть, Мариуполь или Одесса. Любой такой сценарий заведомо неприемлем, и я надеюсь, что в этой ситуации, тем не менее, мы будем реагировать гораздо более решительно, чем в 2014 году, — закончил Роман Полько.

Напомним, объявление об альянсе Украины, Польши и Британии перенесли.