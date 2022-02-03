Глава Николаевской облсовета Анна Замазеева рассказала о реализации соцпрограммы «Собственный дом» в 2021 году и планах на 2022.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Еще больше семей Николаевщины получат собственное жилье. Уже не первый год в Николаевской области реализуется социальная программа «Собственный дом». Ее сущность в долгосрочном кредитовании для сельских жителей на улучшение жилищных условий, — отметила Анна Замазеева.

Она добавила, что существует несколько видов кредитования:

строительство;

приобретение жилья;

реконструкция жилья;

строительство инженерных сетей;

меры по энергосбережению.

На каждый вид кредитования установлены предельные суммы. Люди имеют право получить льготный кредит со ставкой 3% годовых на строительство, достройку, покупку жилья или его инженерное обеспечение.

Анна Замазеева рассказала, что в 2021 году результатом работы программы «Собственный дом» стали:

Приобретение жилья 16 семьям;

Мероприятия по энергосбережению;

Реконструкция дома для 1 семьи;

Проведение дофинансирования реконструкции дома.

Также в прошлом году заемщики превысили возврат средств на 32%.

На этот год запланировано помочь 12 семьям купить, отремонтировать, утеплить дом или установить счетчики, отметила Анна Замазеева.

— Рада, что мы как местное самоуправление помогаем строить села, а людям начинать новый этап жизни! — резюмировала она.

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