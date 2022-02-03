Глава Николаевской облсовета Анна Замазеева рассказала о реализации соцпрограммы «Собственный дом» в 2021 году и планах на 2022.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— Еще больше семей Николаевщины получат собственное жилье. Уже не первый год в Николаевской области реализуется социальная программа «Собственный дом». Ее сущность в долгосрочном кредитовании для сельских жителей на улучшение жилищных условий, — отметила Анна Замазеева.
Она добавила, что существует несколько видов кредитования:
На каждый вид кредитования установлены предельные суммы. Люди имеют право получить льготный кредит со ставкой 3% годовых на строительство, достройку, покупку жилья или его инженерное обеспечение.
Анна Замазеева рассказала, что в 2021 году результатом работы программы «Собственный дом» стали:
Также в прошлом году заемщики превысили возврат средств на 32%.
На этот год запланировано помочь 12 семьям купить, отремонтировать, утеплить дом или установить счетчики, отметила Анна Замазеева.
— Рада, что мы как местное самоуправление помогаем строить села, а людям начинать новый этап жизни! — резюмировала она.
Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, какие проекты в рамках президентской программы «Велике Будівництво» реализовали в сфере медицины.
Глава Николаевской облсовета Анна Замазеева рассказала о реализации соцпрограммы «Собственный дом» в 2021 году и планах на 2022.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— Еще больше семей Николаевщины получат собственное жилье. Уже не первый год в Николаевской области реализуется социальная программа «Собственный дом». Ее сущность в долгосрочном кредитовании для сельских жителей на улучшение жилищных условий, — отметила Анна Замазеева.
Она добавила, что существует несколько видов кредитования:
На каждый вид кредитования установлены предельные суммы. Люди имеют право получить льготный кредит со ставкой 3% годовых на строительство, достройку, покупку жилья или его инженерное обеспечение.
Анна Замазеева рассказала, что в 2021 году результатом работы программы «Собственный дом» стали:
Также в прошлом году заемщики превысили возврат средств на 32%.
На этот год запланировано помочь 12 семьям купить, отремонтировать, утеплить дом или установить счетчики, отметила Анна Замазеева.
— Рада, что мы как местное самоуправление помогаем строить села, а людям начинать новый этап жизни! — резюмировала она.
Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, какие проекты в рамках президентской программы «Велике Будівництво» реализовали в сфере медицины.