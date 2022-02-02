Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, какие проекты в рамках президентской программы «Велике Будівництво» реализовали в сфере медицины.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— «Велике Будівництво» в действии! Каждый житель Николаевской области может увидеть результаты программы Президента Украины Владимира Зеленского ««Велике Будівництво»» в сфере медицины, — отметила Анна Замазеева.
В частности, она напомнила о реконструкции приемного отделения Первомайской больницы, которое посетила в прошлом году на начальных этапах постройки.
— Сегодня же можно увидеть результат реконструкции. Это одно из важнейших отделений, куда привозят экстренных пациентов, проводят осмотр и оказывают первичную медпомощь. Благодаря ремонту отделение вскоре начнет свою работу на полную мощность, — отметила она.
Также для отделения закупили:
Кроме этого, в рамках программы приемные отделения строятся в:
Анна Замазеева выделила также амбулаторию в селе Бугское, строительство которой длилось почти два года. Глава облсовета рассказала, что во время ее визита еще осенью работы вообще были прекращены, а сам подрядчик исчез.
— К счастью, строительство удалось возобновить, а ремонт находится на завершающем этапе. Поэтому совсем скоро медицинское учреждение сможет принимать пациентов.
Поскольку крайне важно, чтобы у людей была возможность получить ысококачественные медуслуги на местах, — написала она.
Анна Замазеева рассказала, что аналогичные амбулатории построены в:
— Приятно видеть реальные изменения в наших громадах благодаря слаженной работе на всех уровнях и этапах президентской программы, — резюмировала глава облсовета.
Напомним, ранеее Анна Замазеева сообщила, что несколько медицинских учреждений Николаева получили гуманитарную помощь из Нидерландов.
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, какие проекты в рамках президентской программы «Велике Будівництво» реализовали в сфере медицины.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— «Велике Будівництво» в действии! Каждый житель Николаевской области может увидеть результаты программы Президента Украины Владимира Зеленского ««Велике Будівництво»» в сфере медицины, — отметила Анна Замазеева.
В частности, она напомнила о реконструкции приемного отделения Первомайской больницы, которое посетила в прошлом году на начальных этапах постройки.
— Сегодня же можно увидеть результат реконструкции. Это одно из важнейших отделений, куда привозят экстренных пациентов, проводят осмотр и оказывают первичную медпомощь. Благодаря ремонту отделение вскоре начнет свою работу на полную мощность, — отметила она.
Также для отделения закупили:
Кроме этого, в рамках программы приемные отделения строятся в:
Анна Замазеева выделила также амбулаторию в селе Бугское, строительство которой длилось почти два года. Глава облсовета рассказала, что во время ее визита еще осенью работы вообще были прекращены, а сам подрядчик исчез.
— К счастью, строительство удалось возобновить, а ремонт находится на завершающем этапе. Поэтому совсем скоро медицинское учреждение сможет принимать пациентов.
Поскольку крайне важно, чтобы у людей была возможность получить ысококачественные медуслуги на местах, — написала она.
Анна Замазеева рассказала, что аналогичные амбулатории построены в:
— Приятно видеть реальные изменения в наших громадах благодаря слаженной работе на всех уровнях и этапах президентской программы, — резюмировала глава облсовета.
Напомним, ранеее Анна Замазеева сообщила, что несколько медицинских учреждений Николаева получили гуманитарную помощь из Нидерландов.