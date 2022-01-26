Сегодня, 26 января, несколько медицинских учреждений Николаева получили гуманитарную помощь из Нидерландов.
Об этом пишет глава Николаевского облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.
— Сегодня наш региональный тубдиспансер и городская больница скорой помощи получили гуманитарную помощь из Нидерландов. Общаясь с начальником управления здравоохранения Максимом Безносенко, встал вопрос оснащения наших «ковидных» больниц. Сразу начала искать варианты решения. По моей инициативе быстро отреагировал голландский волонтер Bob Wouda, — написала Анна Замазеева.
Благодаря сотрудничеству больницы получили кровати с электрической регулировкой, инвалидные кресла, ходунки для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, матрасы, детские манежи, коляски и автокресла, шкафы для лекарств, кресла для душа, моющие машины для больничных коридоров и так далее.
— Теперь, после растаможивания, мы начали распределять и направлять груз в областные больницы согласно их потребностям, — добавила Анна Замазеева.
Гуманитарный груз будет направлен в КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр», КНП ММР «Городская больница скорой медицинской помощи», «Городская больница №3», КНП «Николаевский областной дом ребенка», КНП «Первомайская центральная районная больница», КНП «Братская больница».
— Уверена, это поможет создать комфортные условия для наших пациентов. Приобщайтесь к светлым делам, — написала глава облсовета.
Напомним, Анна Замазеева убеждена, что развитие «Николаевского международного аэропорта» является одной из составляющих роста экономики Николаевской области.
Сегодня, 26 января, несколько медицинских учреждений Николаева получили гуманитарную помощь из Нидерландов.
Об этом пишет глава Николаевского облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.
— Сегодня наш региональный тубдиспансер и городская больница скорой помощи получили гуманитарную помощь из Нидерландов. Общаясь с начальником управления здравоохранения Максимом Безносенко, встал вопрос оснащения наших «ковидных» больниц. Сразу начала искать варианты решения. По моей инициативе быстро отреагировал голландский волонтер Bob Wouda, — написала Анна Замазеева.
Благодаря сотрудничеству больницы получили кровати с электрической регулировкой, инвалидные кресла, ходунки для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, матрасы, детские манежи, коляски и автокресла, шкафы для лекарств, кресла для душа, моющие машины для больничных коридоров и так далее.
— Теперь, после растаможивания, мы начали распределять и направлять груз в областные больницы согласно их потребностям, — добавила Анна Замазеева.
Гуманитарный груз будет направлен в КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр», КНП ММР «Городская больница скорой медицинской помощи», «Городская больница №3», КНП «Николаевский областной дом ребенка», КНП «Первомайская центральная районная больница», КНП «Братская больница».
— Уверена, это поможет создать комфортные условия для наших пациентов. Приобщайтесь к светлым делам, — написала глава облсовета.
Напомним, Анна Замазеева убеждена, что развитие «Николаевского международного аэропорта» является одной из составляющих роста экономики Николаевской области.