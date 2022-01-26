Сегодня, 26 января, несколько медицинских учреждений Николаева получили гуманитарную помощь из Нидерландов.

Об этом пишет глава Николаевского облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

— Сегодня наш региональный тубдиспансер и городская больница скорой помощи получили гуманитарную помощь из Нидерландов. Общаясь с начальником управления здравоохранения Максимом Безносенко, встал вопрос оснащения наших «ковидных» больниц. Сразу начала искать варианты решения. По моей инициативе быстро отреагировал голландский волонтер Bob Wouda, — написала Анна Замазеева.

Благодаря сотрудничеству больницы получили кровати с электрической регулировкой, инвалидные кресла, ходунки для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, матрасы, детские манежи, коляски и автокресла, шкафы для лекарств, кресла для душа, моющие машины для больничных коридоров и так далее.

— Теперь, после растаможивания, мы начали распределять и направлять груз в областные больницы согласно их потребностям, — добавила Анна Замазеева.

Гуманитарный груз будет направлен в КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр», КНП ММР «Городская больница скорой медицинской помощи», «Городская больница №3», КНП «Николаевский областной дом ребенка», КНП «Первомайская центральная районная больница», КНП «Братская больница».

— Уверена, это поможет создать комфортные условия для наших пациентов. Приобщайтесь к светлым делам, — написала глава облсовета.

Напомним, Анна Замазеева убеждена, что развитие «Николаевского международного аэропорта» является одной из составляющих роста экономики Николаевской области.