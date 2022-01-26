Развитие «Николаевского международного аэропорта» является одной из составляющих роста экономики Николаевской области. Предприятие сделало еще один шаг в этом направлении, возобновив внутренние рейсы.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

— Рада, что все больше авиакомпаний (особенно отечественных) нам доверяет и готовы тесно сотрудничать. Поскольку развитие такого перспективного инфраструктурного объекта, как наш аэропорт — еще одна составляющая для роста экономики Николаевской области. Мы активно работаем над тем, чтобы жители соседних областей тоже пользовались рейсами аэропорта, — написала Анна Замазеева.

Анна Замазеева отметила, что еженедельно для пассажиров аэропорта будут доступны четыре рейса в Киев и обратно.

— Комфорт, безопасность и надежность – наши главные принципы пассажирских авиаперевозок, — подчеркнула Анна Замазеева.

Как сообщалось, «Николаевскому международному аэропорту» предварительно согласовали включение в государственную программу развития аэропортов 2022 года. Предприятие выполнило технические условия для получения 200 миллионов гривен из государственного бюджета — на развитие.