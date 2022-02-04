Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид усомнился в том, что в ближайшее время Россия открыто атакует Украину.

Об этом пишет Axios.

Глава МИД Тель-Авива подчеркнул, что Израиль находиться в затруднительной ситуации в связи с этим кризисом, так как много евреев живут как в Украине (5-я по численности община в мире), так и в России (2-я по величине община в мире).

— Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса, чего нет ни у одной другой страны, — обозначил он специфику израильской дипломатии.

Яир Лапид добавил, что не склонен допускать открытые бои между Украиной и Россией.

— На данный момент оценка Израиля такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война, — предположил министр Тель-Авива.

Также он добавил, что его волнует потеря интереса западных государств к ядерным переговорам с Ирана на фоне обстановки в Украине.

— Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи, — попросил глава дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал наиболее вероятный сценарий боевых действий на территории Украины и опубликовал карту размещения российских войск возле украинских границ.