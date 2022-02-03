Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщили 3 февраля в Офисе президета Украины.

— Председатели государств пообщаются в формате с глазу на глаз. После этого под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, – говорится в сообщении.

В рамках официального визита намечено подписание ряда двусторонних документов. Президенты Украины и Турции также встретятся с представителями СМИ.

В прошлом месяце Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Москву от нового вторжения в Украину и заявил, что не считает «реалистическим вариантом» новое вторжение России в Украину.

По его словам, Украина является «сильной страной».

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несколько дней назад посетил Украину. Он заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.