Большой десантный корабль «Королев»

В течение следующих вторника (8 февраля), среды (9 февраля) и пятницы (11 февраля) под легендой учений Россия переместит в черноморскую акваторию 6 больших десантных кораблей и одну субмарину.

Об этом информирует ресурс BlackSeaNews, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, 8 февраля осуществится перемещение в Черное море части сил Балтийского флота РФ. Речь идет о больших десантных кораблях «Королев» (130), «Калининград» (102) и «Минск» (127).

Еще через день российские силы в этом регионе усилятся десантными кораблями на этот раз из другого флота РФ, Северного. BlackSeaNews выяснило, что это будут «Георгий Победоносец» (016), «Петр Моргунов» (117) и «Оленегорский горняк» (012).

Помимо надводных кораблей, в Черное море должны войти и подводные судна. В частности, из российской базы в сирийском Тартусе перебросят субмарину «Краснодар» (265).

Паралельно этим маневрам в Беларуси начнутся совместные учения (с 10 февраля) вооруженных сил Москвы и Минска. Маневры получили название «Союзная решимость - 2022». Согласно задачам учений, войска союзного государства должны будут «отработать разные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства России и Беларуси».

Издание, специализирующееся на черноморских новостях, также напоминает, что осадка больших десантных кораблей, что Северного, что Балтийского флотов, достигает 4,5 метров, поэтому они нуждаются в соответсвующих условиях для высадки десанта.

— Подобные условия на этом театре военных действий можно найти на Черноморском побережье — от Перекопского перешейка, начиная с побережья Херсонской области, и дальше западнее <...> Добавим, что подобные десантные операции могут быть спланированы и в Азовском море — например, при десантировании непосредственно в акватории морских портов Мариуполь или Бердянск. При десантировании на побережье Азовского моря могут потребоваться дополнительные плавсредства для доставки морских пехотинцев с борта БДК (больших десантных кораблей, - прим) к берегу, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал наиболее вероятный сценарий боевых действий на территории Украины и опубликовал карту размещения российских войск возле украинских границ.