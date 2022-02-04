Министр обороны Алексей Резников заявил, что срок контракта в Вооруженных силах Украины должен начинаться от 10 лет.

Об этом он сказал в ходе брифинга 3 февраля, пишет TheБабель.

— Мы говорим о том, что служба в Вооруженных силах Украины станет интересной, потому контракта должен начинаться от 10 лет. Тогда имеет смысл вкладывать, инвестировать в подготовку, вкладывать и инвестировать в жилищную программу, и, я имею ввиду с точки зрения государства, в серьезное и достойное денежное обеспечение, — сказал министр.

Он добавил, что в этом году военным должны повысить зарплаты до рыночных показателей. Обсуждение с премьер-министром и министром финансов в этом направлении уже идет.

— Сегодня солдат получает 10 300 гривен, а средняя рыночная зарплата по Украине — приблизительно 14 тысяч гривен, — пояснил Алексей Резников.

Напомним, что Украина согласовала детали четырех контрактов с Великобританией, которые позволят укрепить обороноспособность Военно-морских сил и ВСУ, речь в том числе идет о строительстве двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове.